Kayseri'de annesini bıçakla öldüren kızına 20 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki M.C., annesini bıçakla öldürdüğü için 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanığın yaşını ve iyi halini dikkate alarak cezasını indirdi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde annesini bıçakla öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.C. (17) ve avukatı hazır bulundu. Duruşma, kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanığın, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istediği öğrenildi.

Sanığa "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle 24 yıla indirdiği cezayı, "iyi hal" indirimi de uygulayarak 20 yıla düşürdü.

İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, 23 Mart 2025'te M.C. tartıştığı annesi Tuşan C'yi bıçakla öldürmüştü.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
500

