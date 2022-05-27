Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayan sanığa tahliye - Haberler

ZONGULDAK'ta, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakla yaralayan Hakan Durdu (23), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp, kaçma şüphesi bulunmadığından oy çokluğuyla alınan kararla tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 29 Haziran'da Asma Mahallesi Dağbaca Sokak'ta meydana geldi. Alaattin Durdu (45) iddiaya göre eşi N.D.'ye (41) şiddet uygulamaya başladı. Hakan Durdu, babasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada Hakan Durdu, babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan Durdu tutuklandı.

Mahkeme heyeti, Hakan Durdu'nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak, atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek, tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı.