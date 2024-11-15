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Annesine Para Vermeyen Şüpheli Tutuklandı

Annesine Para Vermeyen Şüpheli Tutuklandı
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Samsun'da para istemek için annesini tehdit eden 26 yaşındaki Y.K., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'da, kendisine para vermeyen annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, para istediği annesini vermeyince tehdit eden ve evdeki eşyalara zarar veren Y.K'yi (26), "tehdit ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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