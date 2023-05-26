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Annesine mesaj atanı tüfekle ağır yaraladı

Annesine mesaj atanı tüfekle ağır yaraladı

Güncel Haberler

Samsun'da bir kişi annesine mesaj atan şahsı tüfekle vurarak ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen D.G.(19) olay yerinden kaçtı. D.G., tüfekle yaraladığı R.Ç.'yi annesine mesaj attığı için vurduğunu iddia etti.

Samsun'da bir kişi annesine mesaj atan şahsı tüfekle vurarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu silahlı saldırıya uğrayan R.Ç.(51) sağ ve sol ayaklarından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen D.G.(19) olay yerinden kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan D.G. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. D.G., tüfekle yaraladığı R.Ç.'yi annesine mesaj attığı için vurduğunu iddia etti.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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