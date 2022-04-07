Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi - Haberler

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Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

AKSARAY'da mezarlıkta yaşamına son veren Murat Kaplan (24) ile intihar etmeden önce tüfekle vurarak öldürdüğü annesi Hatice Kaplan (60) ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ın (34) cenazeleri yan yana toprağa verildi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da mezarlıkta yaşamına son veren Murat Kaplan (24) ile intihar etmeden önce tüfekle vurarak öldürdüğü annesi Hatice Kaplan (60) ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ın (34) cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Olay, salı günü saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi. Daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Kaplan, kent merkezinden alışverişten dönen annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan ile evlerinin önünde tartıştı. Murat Kaplan, tartışma sırasında ağabeyi ve annesini tüfekle başlarına ateş edip öldürdü. Silah sesini duyup gelen köylüler anne ve oğlunu kanlar içinde buldu, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hatice ve Selahattin Kaplan, kurtarılamadı.

Köylüler jandarmaya, Murat Kaplan'ın köy mezarlığı yönüne gittiğini söyledi. Mezarlığa giden jandarma, Murat Kaplan'ın, aynı tüfekle başına ateş edip yaşamını son verdiğini gördü. Anne ve 2 oğlunun cansız bedenleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatice Kaplan ve oğullarının cenazeleri, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.


Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etmişti; cenazeleri yan yana defnedildi

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Hatice Kaplan, Murat Kaplan, Aksaray, İntihar, Güncel, Haberler

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