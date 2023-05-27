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Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Güncel Haberler

SİLİVRİ'de 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Mehmet A., tartışma sonrası annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da yaraladı. Anne ile kızı olay yerinde ölürken Semiha Bağ  ise hastanede hayatını kaybetti. Mehmet A. gözaltına alınırken üzerinde 3 bıçak ele geçirildiği öğrenildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA Güncel Haberler

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