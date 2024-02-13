Annelerinin önüne kattığı domuz yavruları fotokapana yakalandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), fotokapanlara yakalanan domuz sürüsünü paylaştı. Annelerinin önüne kattığı domuz yavruları renkli görüntülere sahne oldu.
Annelerinin önüne kattığı domuz yavruları fotokapana yakalandı
ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), fotokapanlara yakalanan domuz sürüsünü paylaştı.
DKMP'nin fotokapanlarına bu sefer ormanda art arta ilerleyen domuz sürüsü yakalandı. DMKP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, annelerinin önüne kattığı domuz yavruları renkli görüntülere sahne oldu. O anlar DKMP'nin sosyal medya hesabından, "Yaşat, Koru, Sev" başlığıyla paylaşıldı.