Annelerinin önüne kattığı domuz yavruları fotokapana yakalandı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), fotokapanlara yakalanan domuz sürüsünü paylaştı.

DKMP'nin fotokapanlarına bu sefer ormanda art arta ilerleyen domuz sürüsü yakalandı. DMKP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, annelerinin önüne kattığı domuz yavruları renkli görüntülere sahne oldu. O anlar DKMP'nin sosyal medya hesabından, "Yaşat, Koru, Sev" başlığıyla paylaşıldı.