Anneleri ölen yavru sincaplara biberonlu bakım - Haberler

Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar koruma altına alındı.

Ali Baba Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, araç çarpması sonucu ölen sincabın 2 yavrusuna sahip çıktı.

Sincapları bulundukları ağaç kavuğundan alan vatandaş, daha sonra hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Sevimlilikleriyle dikkati çeken sincapların bakımı, DKMP görevlilerince her gün özenle yapılıyor.

Günde 5 kez süt dolu biberon ve fındıkla beslenilen sincaplar, hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıktan sonra doğaya bırakılacak.