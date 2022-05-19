ANNELERİ ÖLEN YAVRU SİNCAPLAR, BİBERONLA BESLENİYOR - Haberler

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ANNELERİ ÖLEN YAVRU SİNCAPLAR, BİBERONLA BESLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de araç çarpması sonucu ölen sincabın iki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'nde korumaya alındı.

TUNCELİ'de araç çarpması sonucu ölen sincabın iki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'nde korumaya alındı. 'Munzur' ve 'Pülümür' isimleri verilen sincaplar, fındıkla ve biberonla süt verilerek besleniyor.

Ali Baba Mahallesi'nde araç çarpması sonucu ölen sincabın kovuktaki 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'Munzur' ve 'Pülümür' isimleri verilen yavru sincaplar, günde 5 kez fındık ve biberonla süt verilerek besleniyor. Sevimlilikleri kurumun maskotu olan sincaplar, hayatta kalacak erişkinliğe ulaşınca doğaya bırakılacak. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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