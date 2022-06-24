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Anneleri ölen 5 Arap tavşanı yavrusu koruma altına alındı

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van'da vatandaşlar tarafından bulunan 5 Arap tavşanı yavrusu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Van'da vatandaşlar tarafından bulunan 5 Arap tavşanı yavrusu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Edremit ilçesinde anneleri öldüğü için beslenemeyen ve bitkin haldeyken vatandaşlar tarafından bulunan 5 Arap tavşanı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görevliler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen tavşanlar, burada uygulanan tedaviyle hayata tutundu.

Uygun yiyeceklerle beslenmeleri sağlanan, belli saatlerde de merkez bahçesine çıkarılan tavşan yavruları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda sulak alanların varlığı ve insan baskısının az olmasına bağlı olarak Arap tavşanı sayısında artış yaşandığını söyledi.

Son zamanlarda nesli tükenmekte olan birçok hayvanı tedavi ettiklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu tavşanlar farklı tür oldukları için dikkat çekiyor. Kulakları tavşana, arka ayakları kanguruya, gövdesi de fareye benziyor. Genellikle gece besleniyor. Bu nedenle insanlarla teması olmuyor. İnsan baskısı azaldığı için sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz. Nesli tükenmekte olan türler arasında. Burada kreş hizmeti veriyoruz. Geldiklerinde bitkin haldeydiler. Araştırmalardan sonra yoğun bakımda bir bebek gibi besledik. Yaşadıkları ortamı sağladık. Özel sıvılarla besledik. Katı yemeğe geçtiler. İlerleyen günlerde doğal ortamlarına salacağız."

AA / Mesut Varol - Güncel

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