Anneler gününe en büyük acıyla girdi

ESENLER'de sokak ortasında vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, Asiye'siz ' Anneler Günü'nde gözyaşlarına boğuldu. Kızı Asiye'nin her ' Anneler Günü'nde kendisine hediye aldığını ve öptüğünü söyleyen Atalay, "Hayalleri vardı, yarım kaldı" dedi.

Ümit Karakoyun'un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, ' Anneler Günü'ne kızının kıyafetlerine sarılarak girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Rahşan Atalay, yaşadığı acıyı güçlükle ifade etti. Atalay, "Ben bunun müebbet almasını istiyorum. Asiye'nin son olmasını istiyorum. O içeride her gün ölsün istiyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel