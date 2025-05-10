Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Anneler Günü'nde şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Anneler Günü'nde şehit ailelerine anlamlı ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anneler Günü'nde şehit ailelerine anlamlı ziyaret Anneler Günü dolayısıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Anneler Günü'nde şehit ailelerine anlamlı ziyaret

ERZURUM - Anneler Günü dolayısıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Şehit kamu görevlisi Mehendis Üstündağ'ın kıymetli emaneti, eşi Nezahat Üstündağ ile kahraman şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş evlerinde ziyaret edilerek, bu özel gün vesilesiyle kendilerine minnet ve şükran duyguları iletildi.

Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden şehit annelerimizin ve eşlerinin nezdinde tüm şehit yakınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyoruz. Onların vakur duruşu, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Bizler her zaman yanlarındayız, bu emanetleri asla yalnız bırakmayacağız."

Şehit aileleri, Anneler Günü'nde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, devletin kendilerini unutmamasından ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Güncel
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta üst üste inanılmaz kurtarışlar! Tempo çok yüksek
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.