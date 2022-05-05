Hepsiburada Anneler Günü'ne özel birçok hediye alternatifi sunuyor

Hepsiburada, 40'tan fazla kategoride 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle Anneler Günü'ne özel her anneye hitap edecek hediye alternatifi sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Anneler Günü'nde, kampanya, sürpriz fırsat ve zengin ürün yelpazesiyle hediye almak isteyenlerin işini kolaylaştırıyor.

"Anne sevgisi başkadır.. Her anne de başkadır" diyen Hepsiburada, 40'tan fazla kategoride 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle Anneler Günü'ne özel her anneye hitap edecek hediye seçeneği sunuyor.

Annelere birbirinden farklı stil önerileri, klasiklerden modern yazarların son eserlerine pek çok kitap alternatifi, bakımlı annelere kendilerini iyi hissettirecek güzellik ürünleri sunan Hepsiburada, sevinçlerinin bir parçası olma umuduyla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor.

Hepsiburada'dan hediye önerilerinin arasında Marc by Marc Jacobs saat modelleri, Aldo'nun çanta ve ayakkabıları, Perspective'in yeni koleksiyonuna ait giyim ve aksesuarları yer alıyor.

Hepsiburada, teknolojiyi günlük yaşamına dahil eden anneler için Huawei Matebook, Samsung Galaxy S21 FE cep telefonu, Xiaomi mi Band 6 Akıllı Bileklik ve Huawei Watch Gt 3 Elegant akıllı saat modellerini, hediyesini henüz alamamış olanlara "Yarın Kapında" hizmetiyle sunuyor.

Aradıkları ürünü hızla ve güvenle bulmak isteyenler, Hepsiburada uygulaması üzerinden "fotoğraf, görsel" yükleyerek, barkod okutarak, hatta "sesleriyle" aratarak kolayca bulup hediye sipariş edebiliyor.

Anneler için seçilen, kolayca ve en uygun fiyatlarla sipariş edilen hediyeler, Hepsiburada'nın hızlı teslimat hizmeti ve geniş teslimat seçenekleriyle adrese kapıdan teslim ediliyor.