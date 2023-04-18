Anneler Çanakkale'de bir araya gelecek

26, 27, 57. Alayları Yaşatma Gönüllüleri Derneği Kayseri İl Temsilcisi Sema Karaoğlu, anneleri Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'nci yılı dolayısıyla 25 Nisan'da Çanakkale'ye düzenleyecekleri geziye davet etti.

Kayseri Lisesi önünde bir araya gelen dernek üyeleri adına konuşan Karaoğlu, Çanakkale'nin Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği büyük mücadelenin sembolü olduğunu, Kayseri anneleri olarak bu muharebelerin acılarını, yıkıntılarını, yitirilen hayatları yüreklerinde hissettiklerini ifade etti.

25 Nisan'da Seddülbahir'e Türk askerinin cesaret ve azmi ile kazandığı zaferi kutlamaya ve şehitleri anmaya gideceklerini anlatan Karaoğlu, şunları kaydetti:

"100 yıldır Anzakların yaptığı anma törenlerini biz bu yıl hep birlikte ilk kez gerçekleştireceğiz. 108 yıl sonra 25 Nisan'da Türkiye'nin yedi bölgesinden, bütün şehirlerden gelen anneler gibi Kayseri anneleri olarak biz de orada olacağız. Seneye inşallah Anzaklarla beraber aynı anda onlar denizden Arıburnu'na gelirken bizler de onları karada bekleyeceğiz ve 1934 yılında Atatürk'ün Anzak analara verdiği cevap doğrultusunda barış içinde anma törenlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Çağrımızdır, 25 Nisan saat 14.30'da Seddülbahir'de Çanakkale muharebelerinin anma gününde gelin hep birlikte olalım."