Anneden MIT'te doktora yapan kızına, 'tarhana bursu'

ANTALYA'da Nilüfer Leylek (48), ABD'nin saygın üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) kanser üzerine tam burslu doktora yapan kızı Özen Leylek'e (28), her ay sattığı tarhanadan elde ettiği paranın tamamını harçlık olarak gönderiyor. Özen Leylek, "Annemin desteğine hiçbir zaman 'az' demedim. Desteği benim için çok önemli" dedi.

Antalya'da yaşayan Nilüfer Leylek, yıllarca ev hanımlığı yaptıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne dahil olup üretim yapmak istedi. Tarhanadan turşuya, salçadan reçele el emeği ürünleri yetiştiren kadınlarla birlikte çalışan Nilüfer Leylek, kısa sürede ev ekonomisine destek olacak miktarda kazanç sağladı.

Anne- kız, 7 saatlik fark nedeniyle Türkiye saati ile her gün 16.00'da görüşüyor. Günün yalnızca bu saatlerinde müsait olan Özen Leylek, annesi Nilüfer Leylek ile yarım saat görüştükten sonra rutin işlerine devam ediyor.