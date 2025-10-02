Haberler

Anneden Mesaj Attığını öne sürdüğü kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

Gaziosmanpaşa'da, annesine sosyal medya üzerinden mesaj atan kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül gecesi, Karadeniz Mahallesi'nde yaşanan bıçaklı kavgada Celil Arslan'ın (51) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir arkadaşıyla sokakta yürüyen Arslan'ın, yanına yaklaşan kapüşonlu şüpheliyle kavga ettiğini, zanlının Arslan'ı bıçaklayarak kaçtığını belirledi.
Ekipler, kimliğini belirlediği Yunus Emre S.'yi (19) dün yapılan operasyonla gözaltına aldı.
Olayda kullanılan bıçak ise şüphelinin evinin mutfağında bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin ifadesinde, Celil Arslan'ın annesine sosyal medya üzerinden mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini beyan ettiği aktarıldı.
Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin, Celil Arslan'ı sokakta beklemesi ve cinayetin ardından koşarak buradan uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
