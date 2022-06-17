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Anneanneyle torununun öldüğü yangında şüpheliye 2 kez müebbet

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Anneanneyle torununun öldüğü yangında şüpheliye 2 kez müebbet

ESENYURT'ta geçen yıl bir binada çıkardığı yangında, anneanne ve torununun dumandan zehirlenerek ölümüne neden olan Ahmet Tülek'in 2 kez müebbetle cezalandırılmasına karar verildi.

ESENYURT'ta geçen yıl bir binada çıkardığı yangında, anneanne ve torununun dumandan zehirlenerek ölümüne neden olan Ahmet Tülek'in 2 kez müebbetle cezalandırılmasına karar verildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Tülek getirilirken, yangında ölen Suna Urtanur (56) ve 9 yaşındaki Elanur Şelimen'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan Ahmet Tülek, "Kimseye kastım yoktu. Aniden gelişen bir olaydı. Tasarlayarak yapmadım. Öfkem nedeniyle tedavim devam ediyor. Hayatını kaybedenler için Allahtan rahmet diliyorum. Mağdur ettiğim kişilerden helallik istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Ahmet Tülek'in 'Yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme yaşanan olayın 'Olası kastla öldürme' suçu kapsamında olduğu görüşünü açıkladı. Tülek hakkında yaralanan 3 kişi nedeniyle de 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda 5 yıl 5 gün hapis cezası verildi.

Atatürk Mahallesi'nde 28 Temmuz 2020 tarihinde bir apartmanın bodrum katındaki koltukları yakan Ahmet Tülek, yangının tüm binayı sarmasıyla, 9 yaşındaki Elanur Şelimen ile anneannesi Suna Urtanur'un (56) ölümüne neden oldu. Yangında Elif Şelimen, Can Sezer Urtanur ile mağdur Zeynep Şelimen de yaralandı. Davanın iddianamesinde, sanık Ahmet Tülek'in koltukları yaktıktan sonra ve çıkan yangının söndürülmesine de yardım ettiği belirtilirken, 'öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı' görüşüne yer verildi. İddianamede Tülek hakkında, toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası istenmişti.


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