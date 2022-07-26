Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi
AA - Erman Kırankaya - Güncel
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Yunusların suya dalıp çıkması (Dron) Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.
Yunusların suya dalıp çıkması (Dron)
Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.
AA / Erman Kırankaya - Güncel