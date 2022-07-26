Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi Yunusların suya dalıp çıkması (Dron) Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı. Yunusların suya dalıp çıkması (Dron) Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı. AA / Erman Kırankaya - Güncel Akçakoca Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.