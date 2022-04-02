6 yıldır kızından haber alamayan acılı anne: "Kızımın mezarı olmasını istiyorum"

Genç Kız, 6 yıl önce 'İnternet kafeye gidiyorum' diye evden çıktı haber alınamadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 6 yıl önce evden, 'İnternet kafeye gidiyorum' diye çıkan Nesrin Koçaklıhaber alınamadı. Anne Koçaklı 6 yıl önce kaybolan kızı için yetkililerden yardım istedi.

2017 yılında Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı, 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Koçaklı, en son internet kafenin bulunduğu sokakta görüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ı gözaltına aldı. Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Erkan Kanyılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, sanık Erkan Kanyılmaz'ı mağduru öldürecek bir husumeti bulunmaması, denize attığına dair delil olmaması ve dosyadaki tüm delil ve ifadelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu savcılığın mütalaasına uyarak 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kanyılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Nesrin Koçaklı'nın kayboluşunun üzerinden 6 sene geçmesine rağmen hala bir iz bulanamadı. Anne Yeter Koçaklı, biran önce kızının ölüsünün ya da dirisinin bulanarak teslim edilmesini istedi.

'Kızımın ölüsünü ya da dirisini istiyoruz'

Anne Yeter Koçaklı, "Kızım kayboldu. 6 sene önce. Kızımı bulamadım. Kimse yardımcı olmadı. Savcılarımda düşmanımı buldu dedi, düşmanımı cezaevine attı, cezaevinden bıraktılar. Şimdi ne savcı ne polis uğraşıyor. Ben çocuğumu bulmak istiyorum. Ne ölüsünü ne dirisini. Bana kimseler yardımcı olmuyor. Yardımcı olmalarını istiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Bana yardımcı olsunlar. Müge Anlı'ya çıkmak istiyorum. 6 yıldır kızımdan haber yok. Ne ölüsünden ne dirisinden bir haber yok. Samet K.,aldı dediler, limana bıraktı dediler. Hani benim çocuğum. Hiç kimseye ulaşamıyorum. Çocuğumu bulmak istiyorum. Çocuğuma hasret gittim. Hiç kimse bizle ilgilenmiyor. Çocuğun ölüsünü dirisi çıktı mı diye? Benim çocuğum insan değil mi? Evladımın bulayım da bir mezarı olsun Kuran-ı Kerim okutayım. Allah rızası için yardım edin bana" diye konuştu.