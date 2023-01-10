Anne ve oğlu çıkan kavgada bıçakla yaralandı
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Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki telefoncuda, Ayşegül Gün ile B.D. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Şüpheli, bıçakla Gün ve iş yerinde bulunan oğlu Enes Gün'ü vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Enes Gün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel