Anne ve oğlu çıkan kavgada bıçakla yaralandı Güncel Haberler Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki telefoncuda, Ayşegül Gün ile B.D. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, bıçakla Gün ve iş yerinde bulunan oğlu Enes Gün'ü vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Enes Gün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Anne ve oğlu çıkan kavgada bıçakla yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.