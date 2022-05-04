Anne ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan baba için Van'dan bot getirildi - Haberler

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Anne ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan baba için Van'dan bot getirildi

Demirören Haber Ajansı - Murat Aydın - Güncel
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Anne ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan baba için Van'dan bot getirildi

ERZURUM'da başka bir araçla çarpışıp Oltu Çayı'na uçan otomobilde ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut'un (54) öldüğü kazada, suda kaybolan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 7'nci günde de sürüyor.

OLTU, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da başka bir araçla çarpışıp Oltu Çayı'na uçan otomobilde ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut'un (54) öldüğü kazada, suda kaybolan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 7'nci günde de sürüyor. Ayvalı Baraj Gölü'nde 2 botla devam eden çalışmalara Van'dan getirilen büyük botla destek verildi.

Kaza, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız babası Fevzi Bulut'a ise ulaşılamadı.

Ölmez çiftinin suya gömülen otomobilleri de bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fevzi Bulut'u arama çalışmaları 7'nci gününde sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Dün yaşanan sağanak sonrası ekipler, debisi yükselen Oltu Çayı'nda aramalarını güçlükle sürdürüyor. Dalgıçlar, şüphelendikleri yerlerde suya dalıp arama yaparken, jandarma çalışmalarını Ayvalı Baraj Gölü'nde yoğunlaştırdı. Normal 2 botla yapılan aramalara destek için Van'dan büyük bot getirildi. Jandarma dalgıçları, 3 botla, Oltu Çayı'nın baraj gölüne karıştığı nokta başta olmak üzere her yeri didik didik arıyor.


Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Güncel

Büşra Tosun, Tragger, Oltu, Van, Güncel, Haberler

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