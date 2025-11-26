Haberler

Anne ve Kızı Yan Yana Toprağa Verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinde vurulmuş halde bulunan anne Berna Kaya ve kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri Van'da yan yana defnedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinde silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulunan aileden anne Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, dün Van'a getirildi. Morgda bekletilen anne ve küçük kızının cenazeleri, bugün Hafiziye Camisi'nde kılınan namazın ardından Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Anne ile kızın yakınları, gözyaşı döktü. (DHA

HABER: Behçet Dalmaz, Orhan Aşan,Van -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
