Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocukları otomobilin altında kalmaktan 1 saniye ile kurtuldu. Olay D-655 Düzce-Zonguldak kara yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü yaya geçidindekileri fark etmesinin ardından frene basıp manevra yapması ile bebek arabası ve kadına çarpmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Anne ve çocukları otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

DÜZCE - Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocukları otomobilin altında kalmaktan 1 saniye ile kurtuldu.

Olay D-655 Düzce- Zonguldak kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karaca kavşağında 1 kadın, bebek arabasındaki çocuğu ve yanındaki diğer çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek için kavşağa geldi. Bu esnada güzergahta seyir halinde olan otomobili fark etmeden yaya geçidinden geçmek isteyen kadın otomobilin çarpmasından 1 saniye ile kurtuldu. Otomobil sürücüsü yaya geçidindekileri fark etmesinin ardından frene basıp manevra yapması ile bebek arabası ve kadına çarpmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.