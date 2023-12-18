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Anne ve Çocukları Hayati Tehlikeyi Atlattı

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Kızıltepe ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülistan Karaboğa ve çocukları tedavi gördükleri hastanede hayati tehlikeyi atlattı. Aile taburcu edildi.

ANNE VE ÇOCUKLARI HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4), Mazlum (8), Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan Karaboğa, tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre gözlem altında tutulan aile, taburcu edildi.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Kızıltepe Olaylar Sağlık Güncel Haberler

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