Kastamonu'da tatil için yola çıkan ailenin bulunduğu cip ile kamyon çarpışması sonucunda anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti. Kazada diğer çocuklar ve kamyon sürücüsü yaralandı.

- Anne ve babanın öldüğü feci kazada 1 yaşındaki bebek de yaşam savaşına yenik düştü

KASTAMONU - Kastamonu'da tatil için yola çıkan ailenin bulunduğu cip ile kamyon çarpışması neticesinde ölen anne ve babanın, 1 yaşındaki bebekleri de hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu-Tosya karayolu Akkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Keskin idaresindeki, arkasında karavan bulunan 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, yaklaşık 40 metre şarampole yuvarlandı. Kazada cip hurdaya dönerken, sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Cipte bulunan ailenin çocukları Emre (13), Devran ve Miranmir ile kamyon sürücüsü M.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülen 1 yaşındaki Miranmir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.