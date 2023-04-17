Anne ve 3 çocuğuna otomobil çarptı; o anlar kamerada

KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Cemile Özbek (45) ve 3 çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Hatice A. yönetimindeki 06 EJY 19 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Cemile Özbek, yanında yürüyen kızı Aynaz Özbek (5) ve bebek arabasında bulunan çocukları Elif Özbek (4) ile Muhammed Rahman Özbek'e (1) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocukları refüje savruldu. Yaralı anne ve 3 çocuğu ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sürücü Hatice A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.