Anne ve 3 Çocuğu Yan Yana Defnedildi

Anne ve 3 Çocuğu Yan Yana Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar, mezarlıkta yan yana defnedildi. Cenazeleri, aile bireylerine teslim edilerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar'ın cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Baba Süleyman Çavdar ve yakınlarına teslim edilen cenazeler, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi. Anne ve 3 çocuğunun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.