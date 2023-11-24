ANNE VE 2 ÇOCUĞU 6 AY SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

KAYIP olarak aranırken cesetleri Silivri'de toprağa gömülü olarak bulunan anne Sevgi Demirci ile çocukları Rümeysa ve Eren Polat, adli tıp incelemelerinin tamamlanmasıyla 6 ay sonra toprağa verildi.

KAYIP olarak aranırken cesetleri Silivri'de toprağa gömülü olarak bulunan anne Sevgi Demirci ile çocukları Rümeysa ve Eren Polat, adli tıp incelemelerinin tamamlanmasıyla 6 ay sonra toprağa verildi.

25 Ocak 2021 tarihinden itibaren kendilerinden haber alınamayan 38 yaşındaki Sevgi Demirci ile, 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki kızı Rümeysa Polat kayıp olarak aranıyordu. Sevgi Demirci ve iki çocuğunun Silivri, Değirmenköy mevkiinde bulunan alanda öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Aranan bölgede 3 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonrasında Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonucu çıkan rapora göre bulunan kemiklerin Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve Rümeysa Polat'a ait olduğu tespit edildi. Aile yakınları cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Sevgi Demirci ve çocukları Rümeysa ve Eren Polat için bugün Küçükçekmece Şenevler Camii'nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Aile yakınları gözyaşlarınaı tutamadı. Sevgi Demirci'nin kız kardeşlerinin ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

'CENAZELERİMİZ TESPİT EDİLDİ"

Sevgi Demirci'nin eniştesi Ahmet Kılıç, ' Adli Tıp'tan cenazeleri aldım. Raporlar çıktı. İnşallah bunları yapanlar ömrünce içerden çıkamasınlar. Ben de elimden geleni yapacağım çıkmamaları için. Bu süreçte neler yaşanmadı ki' Her şey yaşandı. Kayıplardı, bulundular. 6'ncı aya giriyoruz. Adli Tıp'tan bugün aldım" dedi. Kardeşi ve yeğenleri için adalet istediğini kaydeden abla Sevim Kılıç, 'Yeğenimi askere gönderecekken, onları öldürmüşler, toprağa koymuşlar. Adalet istiyorum, bunu yapanlar içerden çıkamasınlar. Bir yudum suya muhtaç kalsınlar. Bir dilim ekmeğe muhtaç kalsınlar. Yeğenlerime eziyet ederek öldürmüşler. Bütün kemikleri kırılmış. Bir tane sağlam kemikleri yok. İçerden çıkamasınlar bunu yapanlar. Biz Mücahit'in de bulunmasını istiyoruz eniştemizin. Onun da cenazesine ulaşamadık. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN NE SUÇU VARDI"

Teyze Hüsne Koç, ? Benim yeğenlerimin hiçbir suçları yoktu. Benim yeğenim böyle boylu poslu, masmavi gözlü, iri yarı bir insandı. Şu tabuta bak çocuk tabutuna koymuşlar benim yeğenimi. Öbür yeğenim de annesinin yanına konmuş. Allah hiç kimseye böyle bir ölüm vermesin. Allah onları da oradan çıkarmasın. Benim kardeşimi ve yeğenlerimi öldürmüşler, gömmüşler. Bizim hiç haberimiz yok. Bulamadık. 5-6 ay oldu. Normal bir ölüm değil ki, her gün ağlıyoruz. Arıyoruz, soruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sevgi Demirci ve çocukları defnedilmek üzere Beylikdüzü Yeni Mezarlığı'na götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ile 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu. Sürdürülen soruşturmada aynı aileden iki kişinin de 2017 ve 2018 yıllarında öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğü ortaya çıkmıştı.

İLK CİNAYET 2017 YILINDA İŞLENMİŞ

Polis soruşturması sonucunda aile içinde yaşanan cinayetler zincirinin ilkinin 2017 yılı içinde işlendiği belirlendi. Bu olayda öldürülen Mücahit Polat'ın akrabaları olan Ünal Y. ve Ömer Y. ile çiftlik işine girdikleri, ancak bir süre sonra kredi borcunu ödeyemedikleri için aralarının bozulduğu öğrenildi. Mücahit Polat'tan içine düştükleri ekonomik krizden çıkmak için evini satmasını isteyen Ünal Y. ve Ömer Y.'nin bu isteklerine olumsuz yanıt alınca cinayet işlemeye karar verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin "Çatalca'da ormanlık alanda yürüyüş yapacağız" diye kandırdıkları Mücahit Polat'ı tüfekle vurarak öldürdükleri ardından gömdükleri belirlendi.

İKİNCİ CİNAYETİ OTOMOBİLİN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Cinayet zincirinin ikinci halkası ise bu olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 2018 yılında işlendiği belirlendi. Mücahit Polat'la evli olan Sevgi Demirci'nin gönül ilişkisine girerek birlikte İstanbul'a kaçtığı ancak daha sonra arasının bozulduğu Erdoğan Polat'ın da aile meclisi kararı ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdoğan Polat'ın Sevgi Demirci'ye kötü davranması yüzünden ikilinin ayrıldığı, Sevgi Demirci'nin bu durumu Ünal Y.'ye anlatarak sık sık dert yandığı belirlendi. Bunun üzerine Ünal Y.'nin arkadaşı olan Hasan K.'ye durumu anlattığı ve onunla konuşmasını istediği öğrenildi. Hasan K.'nin yanına çağırdığı Erdoğan Polat'la otomobil içinde yaptığı konuşma sırasında, direksiyonda oturan Ünal Y.'nin bir anda silahını çıkarak cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli Ünal Y.'nin daha sonra arka koltuğunda ceset bulunan otomobille akrabalarının evine gittiği, ardından aile meclisi kararı ile cesedin gömülmesine karar verdikleri ve Silivri'de gömdükleri tespit edildi.

ÇİFTLİK EVİNDE GENÇ KADIN VE ÇOCUKLARINI SIRAYLA ÖLDÜRMÜŞLER

Polis soruşturmasında bu olaydan sonra Ünal Y. ile Sevgi Demirci arasında bir gönül ilişkisi yaşanmaya başlandığı belirlendi. Cinayetler zincirinin son halkaları ise Silivri, Değirmendere'deki bir çiftlik evinde yaşandı. Pandemi yasakları nedeniyle Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Hümeysa Polat, Ünal Y. ve Ömer Y.'nin çiftlik evinde kalmaya karar vererek birlikte Silivri'ye gittikleri öğrenildi. Hafta sonunu çiftlikte geçirmelerinin ardından cinayetlerin 25 Ocak 2021 tarihinde işlendiği tespit edildi. Olay günü Sevgi Demirci ve kızı Hümeysa Polat'ı bir başka yere götüren Ünal Y.'nin daha sonra geri dönerek Eren Polat'ı başına kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdükleri ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNE SARILIRKEN DİĞERİ ARKADAN YAKLAŞIP KABLOYLA BOĞMUŞ

Bu cinayetin ardından cesedi yatak odasına saklayan şüphelilerden Ünal Y.'nin arabasıyla giderek Sevgi Demirci'yi geri getirdiği öğrenildi. Şüpheli Ömer Y.'nin ifadesine göre Ünal Y. ile Sevgi Demirci'nin mutfakta sarıldıkları anda Ömer Y.'nin elindeki kabloyla arkadan yaklaşarak genç kadını boğarak öldürdüğü tespit edildi. Polis, bu sırada ev ve çevresinde aynı aileden iki kişinin daha olduğunu ve onlara yardım ettiklerini belirledi.

ANNESİNİN CESEDİNİ GÖREN KIZ ÇOCUĞUNU DA ACIMADAN ÖLDÜRMÜŞLER

Şüphelilerin ardından görgü tanığı ve bilgi sahibi kalmaması için 13 yaşındaki Hümeysa Polat'ı eve getirdikleri, annesinin yerde yatan cesedini görünce ağlamaya başlayan kızı yine kabloyla boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. Bu sırada evde bulan Ünal Y., Ömer Y., bir süre önce kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hamide K. ve eşi Duran K.'nın cesetleri daha önceden açılmış bir çukurun içine taşıdıkları ardından çukurun üzerini örterek oradan ayrıldıkları olayla ilgili polis soruşturma dosyasında yer aldı.

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HAYATLARINA DEVAM ETMİŞLER

Bu cinayet zincirinin ardından aile üyelerinin hiç bir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettikleri, son cinayetlerden iki ay sonra Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep K.'nın polise kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanmıştı.