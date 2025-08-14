Anne Temizlik Yaparken Oğlu Tankın İçine Düştü

ANNE TEMİZLİK YAPARKEN, OĞLU DA YARDIM EDERKEN DÜŞMÜŞ

Çorum'da anne ve oğlunun atık yağ tankına düşmesi olayıyla ilgili incelemede kazanın meydana geliş şekli belirlendi. Yapılan incelemede iş yerlerinde Hacer Kepçe'nin temizlik yaptığı sırada, oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybedip kazana düştüğü tespit edildi.