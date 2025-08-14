Anne Temizlik Yaparken Oğlu Tankın İçine Düştü
Çorum'da bir anne, temizlik yaptığı sırada oğlu yardım ederken atık yağ tankına düştü. Yapılan incelemelerde kazanın nasıl meydana geldiği belirlendi.
ANNE TEMİZLİK YAPARKEN, OĞLU DA YARDIM EDERKEN DÜŞMÜŞ
Çorum'da anne ve oğlunun atık yağ tankına düşmesi olayıyla ilgili incelemede kazanın meydana geliş şekli belirlendi. Yapılan incelemede iş yerlerinde Hacer Kepçe'nin temizlik yaptığı sırada, oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin ise annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybedip kazana düştüğü tespit edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel