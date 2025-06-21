Anne, Oğlunun Kimliğini Bulurken Sınava Giremedi

Oğlunun düşürdüğü kimliği bulmaya gidince anne sınava giremedi

YKS öncesi şehir trafiği kilitlendi

KARABÜK - Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan öğrenciler içeri alınmadı. Oğluna destek vermek için sınava gelen bir anne ise oğlunun kimliğini bulmak için koşturunca kendi sınava giremedi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi yaklaşık 2 milyon 560 bin 649 adayın katılımıyla başladı. Zorlu sınav maratonu, Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de başladı. Kilometrelerce trafiğin oluştuğu kentte sınava girecekleri Karabük Üniversite'sine gitmek isteyen yüzlerce araçla ulaşmakta zorluk çeken bir çok aday yürüyerek yetişmeye çalıştı. Genç kalanları Üniversite girişinde bekleyen Motorozi Yunus ekipleri sınava girecekleri binalara yetiştiştirirken, 1 dakika ile geç kalanlar ise kapılardan içeri alınmadı. Oğluna destek vermek için oğluyla birlikte sınava giren bir anne ise, oğlunun düşürdüğü kimliği bulmak için koşuşturunca, kendi sınava giremedi. Güvenlik ekipleri tarafından bulunan kimliğin teslim edilmesiyle çocuk sınava girerken, nefes nefes kalan anne ise en azından oğlum girdi diyerek teselli buldu.