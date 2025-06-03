Anne Leylek Yavrularının Başından Ayrılmıyor

Anne Leylek Yavrularının Başından Ayrılmıyor
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir elektrik direğine yuva yapan anne leylek, yavruları için adeta nöbet tutuyor. Köy sakinlerinin ilgiyle izlediği leylek ailesi, doğa gözlemcileri tarafından da yakından takip ediliyor. Yuva bakımı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili ilginç bilgiler aktarılıyor.

Anne leylek, yavrularının başından bir an olsun ayrılmIyor

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde elektrik direğine yuva yapan anne leylek, yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı.

Köy sakinlerinin ilgiyle takip ettiği leylek ailesi, bu yıl da baharın habercisi olarak bölgeye geldi. Anne leylek, yavrularını güneşten, yağmurdan ve tehlikelerden korumak için adeta nöbet tutuyor. Elektrik direğine yaptığı yuvada yaşamını sürdüren anne leylek, yumurtadan yeni çıkan yavrularının başından günlerce ayrılmadı.

Bölgede uzun yıllardır doğa gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı yapan Dr. Cihan Önen, "Bitlis; bataklıklar, sazlıklar ve göletler gibi çeşitli sulak alanlara sahip olup, bu habitatlar birçok kuş türü için önemli yaşam alanları sunmaktadır. Özellikle leylekler, bu bölgelerde yuvalanma ve beslenme açısından uygun şartlar bulabilmektedir. Köy ve beldelerde, leyleklerin elektrik direkleri üzerine yuva yaptıkları sıkça gözlemlenmektedir. Leyleklerin nisan ayında yumurta üzerinde oldukları, mayıs ve haziran aylarında ise yavrularını yuvada büyüttükleri gözlemlenmektedir. Bazı köylerde, yavrularla birlikte toplamda 20-25 leylek gözlenmiş, her yuvada ortalama 4-5 yavru olabilmektedir. Ayrıca, leylek çiftlerinin yuva bakımında iş bölümü yaptığını görmekteyiz. Leyleklerin, sulak alanlarda bulunan kurbağalar, küçük sürüngenler ve benzeri canlılarla beslendiği dikkate alındığında; sazlık, gölet ve bataklık gibi habitatların korunması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Güncel
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