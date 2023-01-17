Anne köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı Güncel Haberler Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı. Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı. Bingöl Gençlik Merkezi lideri Vedat Avar, merkeze bağlı Kumgeçit köyünde yeni doğum yapan bir köpeğin 9 yavrusu ile bakıma muhtaç halde olduğunu gördü. Avar'ın durumu Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine köye giden ekipler, soğuktan ve açlıktan etkilenen anne köpek ve yavrularını alarak, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Vedat Avar, ekiplere teşekkür etti. Kaynak: AA / Güncel Gençlik Bingöl Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Anne köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.