Mesken tuttuğu Hacı Bayram Camii'nde dört yavrusunu emziriyor

ANKARA Ankara'daki Hacı Bayram Camii'ne sığınarak camiyi mesken tutan anne kedi, doğurduğu dört yavruyu caminin penceresinde emziriyor. Vakit namazlarına gelen cemaat, caminin maskotu olan kediyi sevmeyi de ihmal etmiyor.

Ramazan ayı boyunca Ankara'da en çok ziyaretçi ağırlayan dini mekanların başında gelen ve ilk yapılış tarihi 1427-1428 olan Hacı Bayram Camii'ni dişi bir anne kedi mesken tuttu. Zamanla cami cemaatinin maskotu haline gelen kedi, caminin üst katındaki ahşap pencerenin içerisine 4 adet yavru doğurdu. Yavrularını emziren anne kediyi gören cami cemaati hem kedilerin fotoğrafını çekiyor hem de vakit namazlarını kılıyor. Cami cemaati şaşkınlığını gizleyemezken cami görevlileri ise kedilere zarar gelmemesi için kedilere özenle bakıyor.