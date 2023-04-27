ANNE KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNUN BAŞINDAN SAATLERCE AYRILMADI

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sokak kedisi bilinmeyen bir nedenle ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sokak kedisi bilinmeyen bir nedenle ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı. Başını, yavrusunun gövdesine yaslayıp koklayan Kedi, görenlerin yüreğini burktu.

Hafsa Sultan Mahallesi'nde, yavru bir kedi henüz belirlenemeyin bir nedenle sokak ortasında öldü. Anne kedi, yanına uzandığı yavrusunun gövdesine başına dayayıp, dakikalarca kokladı. Anne kedinin bu durumu, çevredekilerin yüreğini burktu. Vatandaşlar, anne kedinin güvenliği için yavru kediyi kaldırıma çıkardı.