Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin almış
Antalya'da güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan tarafından öldürülen eşi Songül ve kızı Sena Canatan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Ankara'ya götürüldü.
ANNE İLE KIZININ CENAZELERİ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Antalya'da güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan'ın, bıçakla boğazını keserek öldürdüğü eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Cenazelerin Şereflikoçhisar'da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel