Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin almış

ANNE İLE KIZININ CENAZELERİ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Antalya'da güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan'ın, bıçakla boğazını keserek öldürdüğü eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Cenazelerin Şereflikoçhisar'da toprağa verileceği öğrenildi.