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Anne ile iletişim eksikliği çocukların teknoloji bağımlılığına yol açıyor

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yaşar Barut, anne ile iletişim eksikliğinin, çocukların teknolojik araçlara bağımlı olmasına yol açtığını bildirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yaşar Barut, anne ile iletişim eksikliğinin, çocukların teknolojik araçlara bağımlı olmasına yol açtığını bildirdi.

Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk gelişiminde annenin rolünün önemine değindi.

Anne ile sağlıklı iletişim kurarak büyüyen çocukların her açıdan şanslı olduğunu ifade eden Barut, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığının da artık küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Günümüzde çocukların doğar doğmaz teknolojik araçlarla tanıştığını belirten Barut, "Bu araçlar iletişimde faydalı olabilir, fakat anne ile iletişim eksikliği, çocukların teknolojik araçlara bağımlı olmasına yol açıyor. Bu durum, çocukların gerçek hayatla sanal hayatı ayırt etmekte zorlanmasına neden olabiliyor." diye konuştu.

Uzun süre teknoloji kullanımı fiziksel ve zihinsel gerilemeye neden oluyor

Çocukların doğumdan 5 yaşına kadar teknolojik araçlardan uzak tutulmasının önemli olduğunun altını çizen Barut, "Çocuklarımızı bu cihazlardan uzak tutmak genellikle zor olabiliyor. Ayrıca, çocukların hareket kısıtlılığı da günümüzde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bebek yogası ve bebek sporları gibi aktivitelerle çocukların fiziksel gelişimini desteklemek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların dar alanlarda ve teknolojik cihazlarla sınırlı bir yaşam sürmelerinin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Barut, şunları kaydetti:

"Eskiden çocuklar doğayla iç içe yaşarken, bugünün çocukları bu fırsatlardan yoksun kalıyor. Çocukların kendilerini tanımaları, doğayı keşfetmeleri ve sınırlarını öğrenmeleri önemlidir. Ancak, aileler bazen çocuklarına aşırı koruyucu bir şekilde yaklaşıyor ve çocukların kendilerini denemelerine, düşmelerine ve öğrenmelerine fırsat vermiyor. Bu durum, çocukların hayatlarında sorun çözme becerilerini ve geliştirmelerini engelleyebiliyor. Uzun süre teknolojik araçlarla vakit geçirmeleri, hareket etmemeleri gibi nedenlerle çocukların bedensel ve gelişimsel sorunlar yaşaması kaçınılmaz olabiliyor."

Kaynak: AA / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

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