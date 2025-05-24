Anne ile İki Kızı Toprağa Verildi

Anne ile İki Kızı Toprağa Verildi
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Cizre-Şırnak kara yolunda devrilen araçta hayatını kaybeden anne Azime Ataş ve kızları, mahalle mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra ilçe halkı da destek için katıldı.

ANNE İLE 2 KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Cizre- Şırnak kara yolunda M.A.'nın kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta hayatını kaybeden anne Azime Ataş (54) ile kızları Nesrin (26) ve Sibel'in cenazeleri, Şırnak Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları içinde teslim alınan cenazeler, Silopi ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ne getirildi. Cenazede kadınların yakınları, sinir krizi geçirdi. İlçeden çok sayıda kişi de aileye destek olmak için cenazeye katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızları, dualar eşliğinde mahalle mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze işlemlerinin ardından Mekke Camisi'nde taziye kuruldu. Öte yandan kazada ağır yaralanan C.A. (27) ve L.A. (29) isimli 2 kadının da tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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