ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ -- - Haberler

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ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ --

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenicami Mahallesi 154550 Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Meryem Yavuz (42), kızları Halime (5) ile Ganime'yi (12) uyandırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne ve kızları, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ --

ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ --

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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