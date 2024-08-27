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ANNE DE GÖZALTINA ALINDI

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Artuklu ilçesinde 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddia edilen Suriyeli H.A.'nın ardından ismi öğrenilmeyen eşi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANNE DE GÖZALTINA ALINDI

Artuklu ilçesinde 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddia edilen Suriyeli H.A.'nın ardından ismi öğrenilmeyen eşi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahallelilerden Behçet Kaymaz, çocuğun 2 aydır işkence gördüğünü belirterek, "Çocuğun babası Suriyeli ve madde bağımlısıdır. 2 ay önce bu eve geldiler. 2 aydır bu çocuğa işkence uyguluyorlar. Gözaltına alınan babasının karakolda işkence yaptığını itiraf ettiğini öğrendik. Kendi ağzıyla 'ben çocuğuma işkence yapıyorum' demiş. Dün arkadaşlarımla ileride oturuyorduk. Sonra mahalledeki çocuklar yanımıza gelerek, çocuğa işkence yapıldığını söylediler. Biz de hemen eve geldik, kapıyı açan olamayınca kapıyı kırıp içeri girdik. Çocuğu dışarı çıkardık, bitkin düşen çocuğa su ve yemek verdik. Sonra polis memurlarımıza haber verdik. Polis gelerek müdahale etti. Çocuğu hastaneye, anne ve babayı da karakola götürdüler. Hala gözaltındalar. Bizler bu çocuğun devlete teslim edilmesini istiyoruz. Anne ve babasının da büyük bir ceza almasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Artuklu İnsan Hakları Aile İçi Şiddet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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