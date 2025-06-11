Anne Boğazından ve Karnından Bıçaklanarak Öldürüldü, Bebeği Devlet Korumasında

ANNE DEFNEDİLDİ, BEBEĞİ DEVLET KORUMASINDA

Burdur'da evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürülen Özge Bedir'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Özge Bedir, Sultandere Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Özge Bedir'in olay sırasında evde bulunan 36 günlük erkek bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Bedir'in olay sırasında babası A.B. ile dışarıda olan 5 yaşındaki kızının ise yakınları tarafından alındığı öğrenildi.

Gözaltındaki 2'si kadın 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.