Anne ayı ve yavrusu fotokapana yakalandı

ANKARA - Anne ayı ve yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor.

Anne ayı ve bir yavrusu, fotokapana yansıdı. DKMP, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin, "Doğanın gizemli koridorlarında yürüyen ayı ve yavrusu, birlikte yaşamın sırlarını paylaşıyor" ifadesini kullandı.