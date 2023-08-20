Anne ayı ve 2 yavrusu böyle görüntülendi Erzincan'ın Tercan ilçesinde dağlık arazide anne ayı ve 2 yavrusu, dron ile havadan görüntülendi.

Anne ayı ve 2 yavrusu böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde dağlık arazide anne ayı ve 2 yavrusu, dron ile havadan görüntülendi.

Yiyecek bulmak için inlerinden doğaya çıkan anne ayı ve yavruları dron kamerasına yansıdı. Dron ile anne ve yavru ayılar bir süre takip edilerek bu anları kayıt altına alındı. Havadan görüntülenen ayı ailesi dronu tehlike olarak algılayarak ağaçlık alana doğru uzaklaştılar.