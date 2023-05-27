Silivri'de tartıştığı annesi, ablasını ve komşusunu bıçaklayarak öldüren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Anne, abla ve komşusunu öldüren gencin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Silivri'de tartıştığı annesi, ablasını ve komşusunu bıçaklayarak öldüren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Olay, Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B.'yi de yaralayarak olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Mehmet A., iki sokak ötede polis tarafından havaya silah sıkılarak durduruldu. Katil zanlısı üzerinde 3 bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ve a sosyal bir kişiliğe sahip olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki komşu Semiha B. ve Esra A.'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

İkamet ettiği evde hayatını kaybeden Anne Nazlı A., olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Adi tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.