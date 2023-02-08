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Anne 53 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, kızı için çalışmalar sürüyor

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Anne 53 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, kızı için çalışmalar sürüyor

HATAY'da, depremde enkaz altında kalan Suriyeli kadın, 53 saat sonra sağ kurtarıldı.

HATAY'da, depremde enkaz altında kalan Suriyeli kadın, 53 saat sonra sağ kurtarıldı. Kadının verdiği bilgi üzerine, enkaz altındaki kızının kurtarılması için de çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri kıyısında yıkılan bir binanın enkazından gelen sesi duyan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Beton bloklar kaldırılarak, depremden 53 saat sonra bugün saat 09.30 sıralarında Suriyeli olduğu belirlenen kadın, kurtarıldı.Kadının verdiği bilgi üzerine enkaz altında olan kızının kurtarılması için de çalışmalar sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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