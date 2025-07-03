Anne 3 Günlük Bebekini Çöp Konteynerine Attı

Anne 3 Günlük Bebekini Çöp Konteynerine Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de H.B. isimli bir anne, 3 günlük bebeğini çöp konteynerine attı. Bebeği 7 saat sonra bulan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bebek tedavi altına alınırken, anne tutuklandı.

ŞİŞLİ'de H.B. isimli bir anne, 3 günlük bebeğini çöp konteynerine attı. 7 saat sonra çevredekiler tarafından bulunan bebek tedavi altına alındı. Bebeğin çöpe konteynerine bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Anne tutuklanırken, ifadesinde bakamadığım için attım dediği öğrenildi.

Olay, 29 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen çevredeki vatandaş, çöp konteynerinin yanından geçerken bir hareketlilik olduğunu gördü. Bunun üzerine polis ekiplerini arayan kişi, 'çöpte yeni doğmuş bir bebek var, beze sarılmış halde duruyor' ihbarında bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiklerinde poşet içerisinde konulmuş bir bebek olduğunu gördü.

7 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Şişli polisi çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir kadının yanında çocukla olay yerine geldiğini ve beyaz poşet içerisindeki bebeği gece saatlerinde bırakıp uzaklaştığını belirledi. Bebeğin ise çöpe bırakıldıktan 7 saat sonra bulunduğu tespit edildi.

'BAKAMADIĞIM İÇİN ÇÖPE ATTIM'

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.B. isimli anneyi yakaladı. Gözaltına alınan H.B. ifadesinde, bebeğine bakamadığı içi çöpe attığını söyledi. Adliyeye sevk edilen H.B., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu

4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığı belli oldu
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

PKK terör örgütü silah bırakıyor! Tarih de yer de kesinleşti
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.