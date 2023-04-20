Annapurna Dağı'nda 300 metre derinliğindeki yarığa düşen Hint dağcı kurtarıldı

Nepal'deki Annapurna Dağı'nda bulunan 300 metre derinliğindeki yarığa düşen Hint dağcının kurtarıldığı bildirildi.

Katmandu merkezli Seven Summit Treks isimli keşif organizasyonundan Thaneswar Guragai, yaptığı açıklamada, Hint dağcı Anurag Maloo'nun kurtarılarak Pokhara şehrindeki hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Dünyanın en yüksek 10. dağı Annapurna'daki 300 metrelik yarığa düşen ve güçlükle kurtarılan Maloo'nun, sağlık durumunun bilinmediği kaydedildi.

Aynı dağda pazartesi günü Kuzey İrlandalı dağcı Noel Hanna hayatını kaybetmişti. Hint dağcı Baljeet Kaur ise hastalanmış ancak geceyi zorlu koşullarda ve şişelenmiş oksijen takviyesi olmadan geçirmesine rağmen mucizevi şekilde hayatta kalmıştı.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'te geçen hafta ana kampın hemen üzerinde bulunan 50 metre derinliğindeki yarığa düşen (dağ rehberi) üç şerpanın ise hala kayıp olduğu biliniyor.

Yüzlerce yerli ve yabancı dağcının dünyanın en yüksek zirvelerine tırmandığı Nepal'de bahar mevsimi dağcılık sezonu yeni başladı.