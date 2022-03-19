Ankete göre Tayvanlıların "favori yabancı ülkesi" Japonya - Haberler

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Ankete göre Tayvanlıların "favori yabancı ülkesi" Japonya

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Ankete göre Tayvanlıların

Tayvan'da düzenlenen ankete göre, halkın yüzde 60'ı Japonya'yı "favori yabancı ülke" olarak görüyor.

Tayvan'da düzenlenen ankete göre, halkın yüzde 60'ı Japonya'yı "favori yabancı ülke" olarak görüyor.

Japonya'nın Taipei Temsilciliğinin görevlendirdiği araştırma ajansının düzenlediği anket, halkın "yabancı ülkelere bakışını" sorguladı.

1000'den fazla Tayvanlının katıldığı ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı, Japonya'yı "favori yabancı ülke" olarak niteledi.

Oran, benzer anketlerin düzenlenmeye başlandığı 2009'dan beri ilk kez bu seviyeye yükseldi.

Japonya'nın açık ara önde çıktığı ankette, Çin yüzde 5'le ikinci, ABD yüzde 4'le üçüncü sırada yer buldu.

Ankette, "Tayvan'ın gelecekte yakın ilişki kurması gerektiği ülkeler" sıralamasında da Japonya, yüzde 46'yla ilk sırada yer aldı.

Bu sıralamada ABD yüzde 24'le ikinci, Çin yüzde 15'le üçüncü olarak yer buldu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Taipei, Tayvan, Güncel, Haberler

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