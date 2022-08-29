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Ankete göre, Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor

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Ankete göre, Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u 2024'te Trump'ı başkan adayı görmek istiyor

ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.

ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.

USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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