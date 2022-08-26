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Anket: Seçmenlerin Çoğu ABD Ekonomisinin Halihazırda Resesyonda Olduğunu Düşünüyor

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Anket: Seçmenlerin Çoğu ABD Ekonomisinin Halihazırda Resesyonda Olduğunu Düşünüyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Millbrae'de müşteriler, bir süpermarkette alışveriş yapıyor, 10 Ağustos 2022.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Millbrae'de müşteriler, bir süpermarkette alışveriş yapıyor, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

NEW YORK, 26 Ağustos (Xinhua) - Fox News tarafından bu hafta yayınlanan yakın tarihli bir NBC News anketine göre, kayıtlı Amerikan seçmenlerin büyük bölümü ABD ekonomisinin halihazırda bir resesyonda olduğuna ve Enflasyonu Düşürme Yasası'nın pek yardımcı olmayacağına inanıyor.

12-16 Ağustos arasında gerçekleştirilen anket, ABD'li seçmenlerin yüzde 68'inin ekonominin şu anda resesyonda olduğunu düşünürken yalnızca yüzde 27'sinin buna katılmadığını ortaya koydu.

Amerikalıların yüzde 35'i yakın zamanda kabul edilen Enflasyonu Düşürme Yasası'nın mali açıdan kendilerini olumsuz etkileyeceğine inanıyor ve yüzde 36'sı bunun enflasyonla mücadelede çok az etkisi olacağını söylüyor.

Bloomberg'in haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşük gelirli tüketiciler giderek artan bir baskı hissediyor.

Farklı sektörlerde bulunan bazı perakendecilerin en son şirket kar açıklamalarına atıfta bulunan haberde, tüketicilerin masraf azaltma çabalarının büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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