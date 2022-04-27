Anket: Amerikalı Gençlerin Siyasete Olan İnançları Giderek Azalıyor

Harvard Kennedy Okulu Siyaset Enstitüsü tarafından yayımlanan ankete göre "siyasal katılımın nadiren somut sonuçları olduğuna" inanan gençlerin oranı keskin bir artış göstererek 2018 yılında yüzde 22'den 2022'de yüzde 36'ya çıktı.

LOS ANGELES, 27 Nisan (Xinhua) -- Yeni yapılan bir anket Amerikalı gençlerin siyasete olan inançlarının giderek azaldığını ortaya koydu. Harvard Kennedy Okulu Siyaset Enstitüsü tarafından Pazartesi günü yayımlanan ankete göre "siyasal katılımın nadiren somut sonuçları olduğuna" inanan gençlerin oranı keskin bir artış göstererek 2018 yılında yüzde 22'den 2022'de yüzde 36'ya çıktı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 42'si oylarının "herhangi bir fark yaratmadığına" inanıyor. Bu oran, 2018 yılında yüzde 31 idi. Öte yandan "siyaset günümüzde ülkemizin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelemiyor" diyen katılımcıların oranıysa 2018'de yüzde 45 iken 2022'de yüzde 56'ya yükseldi. 2022 Bahar Dönemi Harvard Gençlik Anketi ayrıca siyahi Amerikalı gençlerin yüzde 59'unun, Asyalı Amerikalı gençlerin yüzde 43'ünün ve İspanyol kökenli Amerikalı gençlerin yüzde 37'sinin kendilerini ABD'de "çok fazla" "saldırı altında" hissettiğini de ortaya koydu.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 45'i, siyasetin ruh sağlıkları üzerinde olumsuz bir etki yarattığını bildirirken olumlu etki bildirenlerin oranı yüzde 13'te kaldı. Yaşları 18 ile 29 arasında değişen 2.024 kişinin katıldığı anket, Harvard Kamuoyu Projesi'ne katılan üniversite öğrencileriyle 15-30 Mart 2022 tarihleri arasında İngilizce ve İspanyolca olarak yapıldı.

Xinhua / Güncel